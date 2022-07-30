تفاصيل إنشاء أول قطار لنقل السلع الاستراتيجية والحبوب.. 80% تصنيع محلي

كشف اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة شركة سيماف، كواليس وتفاصيل إنتاج أول قطار لنقل السلع الاستراتيجية والحبوب، إذ ذكر أن القطار سيتم انتاجه بنسبة 80% صناعة محلية، كما يتم العمل على تصنيع العربة بأعلى كفاءة علمية لنقل الحبوب، موضحًا أن الهدف من هذا القطار وتلك العربات الجديدة تقليل الهدر من الحبوب، إذ يستخدم هذا القطار في نقل الحبوب والمحاصيل إلى مختلف المحافظات، وكذلك الحبوب المستوردة من الخارج.

إنتاج 25 عربة وسيتم خلال الشهور الأربعة المقبلة إنتاج 50 عربة أخرى

وأضاف «النجدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم حتى الآن إنتاج 25 عربة وسيتم خلال الشهور الأربعة المقبلة، إنتاج 50 عربة أخرى، كما أن المصنع جاهز لإنتاج المزيد من هذه العربات لأي جهة، مؤكدًا أن القطار يتكون من 25 عربة تنقل 1625 طنا من القمح في الرحلة الواحدة، وهذه العربات تحافظ على صلاحية الغلال التي يتم نقلها حتى لا تتأثر بالعوامل الجوية.

حصلنا على تكليف في نقل القمح والسلع الاستراتيجية عبر القطارات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيماف، إلى أنه كان هناك توجه من القيادة السياسية منذ 2015 بإنشاء صوامع ضخمة في كافة المحافظات، وحصلنا على تكليف في نقل القمح والسلع الاستراتيجية عبر القطارات.