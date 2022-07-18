توريد أكثر من 629 طن قمح إلى الصوامع والشون في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

أوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 115 طن و779 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629261 طن و366 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 629377 طن و145 كيلو قمح.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

التشديد على تمهيد الطرق المؤدية للشون والصوامع

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بإنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.