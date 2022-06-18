«الصوامع والتخزين»: استلمنا 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن

قال المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنَّ الصوامع والمخازن تسلمت نحو 4 ملايين طن قمح حتى الآن من المستهدف الذي يصل لـ 5 ملايين طن، مضيفًا أنَّ أرصدة البلاد من الأقماح كافية حتى شهر يناير المقبل.

أضاف أنَّ موسم توريد القمح المحلي يسير بمعدلات طبيعية بشكل يومي، إذ تتسلم الصوامع من 12 لـ13 ألف طن يوميًا، مضيفًا أنَّ الموسم مستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» المذاع على فضائية «DMC»، إلى أنَّه يجرى صرف مستحقات المزارعين بشكل منتظم وخلال المدة التي أقرتها وزارة التموين وهي 48 ساعة.

ارتفاع أسعار الأقماح العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح أنَّ وزارات التموين والزراعة والمالية اتفقت قبل بداية الموسم على وضع السعر المناسب لشراء القمح من المزارع، وذلك لتحفيزه على زراعته، حيث بلغ سعر الأردب نحو 820 جنيهًا وهو متوسط سعر عالمي مناسب، لافتًا إلى أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت لارتفاع أسعار الأقماح العالمية، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بصرف حافز إضافي قيمته 65 جنيهًا، على كل أردب قمح تحفيزًا للمزارع، ليرتفع إجمالي سعر الأردب لـ885 جنيهًا.