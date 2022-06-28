«الزراعة»: المزارعون سلموا الصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن قمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام وصلت إلى 3.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية، وإجمالي إنتاجية هذه المساحة وصل إلى 10 ملايين طن من القمح، لافتا إلى أن صوامع القمح قاربت على استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين.

الأمن الغذائي للمواطن المصري يتضمن توفير الغذاء الصحي

وأوضح «القصير» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية قامت بالمشروع القومي للصوامع كمشروع استباقي، مؤكدا أن أهمية المشروع ظهرت بوضوح في هذه الظروف العالمية التي تؤثر على الغذاء بشكل واضح للجميع، وأن الأمن الغذائي للمواطن المصري يتضمن توفير الغذاء الصحي ضمن أولويات القيادة السياسية منذ 30 يونيو.

الدول الكبرى المتقدمة لا تستطيع توفير الغذاء الكافي لشعوبها

وأشار «القصير» إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى المتقدمة لا تستطيع توفير الغذاء الكافي لشعوبها بسبب الصراعات العسكرية والسياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة تمكنت من توفير السلع الأساسية للمواطن في كل المحافظات دون فرض قيود على حجم وكميات الشراء مثل ما فعلت الكثير من الدول الكبرى.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع السلع الغذائية واللحوم والفواكه متوفرة بوفرة في مختلف المنافذ، ولدينا احتياطي إستراتيجي من السلع يكفي لفترة مناسبة، متابعا «الزراعة المصرية بخير في ظل دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي».