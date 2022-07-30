الحبس المشدد.. العقوبة المتوقعة لزوجة الأب المتهمة بتعذيب طفل زوجها

بعد واقعة التعذيب التي وقعت على الطفل «محمد» من قبل زوجة والده وأمها، ما أسفر عن تشوه جسده بحروق متفرقة بالجسد منها الأماكن الحساسة وفقده النطق لفترة من الوقت، وتم إلقاء القبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة في حق هذه السيدة.

المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات

وتعليقا على ذلك، قال المحامي محمد جمال، إن التعذيب الذي يقع على الأطفال، من قبل زوجة الأب، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وذلك طبقا للمواد الآتية 236، و240، و230، من ضمن قانون العقوبات المنصوص عليها.

السجن المشدد والحبس من 3 إلى 7 سنوات

وتابع جمال في حديثه مع «الوطن»، أن المادة 236 من قانون العقوبات، تنص على إذا كان الضرب واقع على الطفل مع سبق الإصرار، فإن مرتكب الواقعة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 7 سنوات.

وأضاف المحامي، أنه طبقا للمادة 240 من قانون العقوبات، أن القائم بالتعذيب إذا تسبب في عاهات مستديمة للطفل من خلال تعذيبه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

التعذيب بدافع الكره والغل من الأطفال

وأشار المحامي محمد جمال، إلى أن العقوبة المنتظرة في حق الزوجة التي تعذب أطفال زوجها، بسبب كرهها وغليلها لهم، تكون بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، وذلك إذا كانت بهدف قصد الضرب بدون ارتكابه أي خطأ.

عقوبة الإعدام

أما المادة 230 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا قُتل الطفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك إذا كانت الزوجة تخطط وتقصد قتلهم بالتعذيب، فتكون العقوبة الإعدام في ذلك.