بعد حبس والدته بسبب الديون.. أول لقاء مع أسرة وجيران الطفل يوسف ضحية التعذيب حتى الموت

«أمه كانت سايباه أمانة عندهم».. «يوسف» طفل في الـ6 من عمره، توفى بطريقة مأساوية على يد زوج صديقة والدته، عقب نقله للمستشفى، إذ تبين أنه مصاب بجروح عميقة وكدمات في جميع أنحاء جسده، بعد أن تركته أمانة عندها بسبب ظروفها التي جعلته تتركه للزمان، ولم تلق بالًا بأنها ستفقده بهذه الطريقة، وبتواجد «الوطن»، حكى أقارب الطفل والجيران كواليس الواقعة، بعد أن جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أقارب وجيران الطفل يرون لـ«الوطن» كواليس الواقعة

خلال بث مباشر مع «الوطن»، قال هاني أحد أقارب الطفل، أن يوسف كان يجلس معه، وبعد حبس والدته بسب الديون والقروض التي عليها، طلبت منه صديقة والدته، أن تأخذ الطفل حتى يجلس معها لأنه يسمع كلامها ويطيعها، فأخذته وجلس معها، وخلال منتصف شهر رمضان الماضي، طلب منه الطفل، أن يأخذه للعيش معه مرة أخرى، وعندما حاول أخذ الطفل منها رفضت، فحذرها من ضربها له.

الأم طلبت من صديقتها رعاية طفلها

أشار هاني خلال حديثه، إلى أن الطفل في البداية كان يعيش مع والدته في استقرار، وبعد حبسها تركت طفلها أمانة بين أيدي صديقتها، بعد أن أخذته من منزل شقيقاتها، وعندما طلبت منها أن تكتب الطفل باسمها رفضت، وطلبت منها فقط الإنفاق عليه، وأنها سترد لها كل جنيه الضعف في حال خروجها، وأن الجميع لاحظ أن الطفل يتعرض للضرب المبرح، بعد أن لاحظوا أنه يمشي يعرج في الشارع ووجهه متورم، وبعدها علموا أنه يقوموا بتعذيبه.

كانوا بيضربوه بالسلك طول شهر رمضان

تدخل أحد الجيران خلال الحديث مع «الوطن»، وقال إنه يقطن في المنزل المجاور للطفل، وأنه في إحدى المرات كان يمر ورأى صديقة والدته وزوجها يلقنوه «علقة موت»، وعندما حاول الدفاع عنه منعوه، وطلبوا منه عدم التدخل، فضلًا عن أنه رأى أكثر من مرة أنهم يقوموا بضربه «بالسلك»، وعندما ذهب لشقتهم الأخرى، وجدهم أيضًا يضربوه دون داعي، ويضربوه ويعذبوه بطرق مختلفة، ويضربوه ذهابًا وإيابًا.

شنطة فلوس السبب في علقة موت

حكى شاهد آخر من جيران المجني عليه، أنهم كانوا يعذبوا الطفل بطرق مختلفة، وأنه تفاجأ في ليلة الساعة 1 بعد منتصف الليل، بأن الطفل يستغيث به بأنها ستضربه وأنه خائف منهم، وعنما سأله عن السبب قال له: «في شنطة فلوس وقعت من أيدي»، فانتظر عودتها وطلب منها أن تسامحه ولا تضربه، وبسؤلها عن سبب ضرباها له، قالت له إن الطفل يفعل أشياء غريبة، وأنه كان يسمع صرخاته بسبب ضربهم له طوال فترة شهر رمضان، وحتى قبل وفاته بيوم.

حرق بيده وقدمية وجسده متورم

وبالحديث مع «عبد الرحمن» جار المتهمة، قال إن الطفل «يوسف» كان يعيش معهم بعد أن سجنت والدته، مشيرا إلى أن المتهمة وزوجها كانوا ينامون طوال النهار، ويستيقظون طوال الليل، لذلك كانوا يضربوا الطفل بطريقة وحشية في الليل، فلم يتمكن أحد من إنقاذه من يدهم، وأنها عندما سمع صرخات الطفل في الفجر، نزل لهم وطلب منهم عدم ضربه، لكنهم اعترضوا على تدخله، وأنه رأى الطفل بعين متورمة، وحرق بيده اليمنى، ورجله الشمال حرق، ورجله اليمنى متورمة من كثرة الضرب، وجسده متورم، وعندما طلب أخذه للكشف عليه رفضت، وأنه لم يملك السلطة لأخذ الطفل كما كان يريد.

"عمو بيضربني بالسيف"

قال بدوي محمد لـ«الوطن»: إنه رأى أثار ضرب عنيف على جسد الطفل أكثر من مرة، مثل جروح وحروق وتورم، وعندما يسأله من ضربه، يخاف التحدث، وأن ذات مرة خلال شهر رمضان، طلب منه أن يرافقه للمنزل، لأنه زوج المتهمة توعد له بالضرب المبرح، «سألته ازاي بيضربه قالي بيضربني بالسيف، فضحكت، وقالي بيضربني بسيف اليد جنب رقبتي»، وأن الطفل كان يخاف أن يشتكي لأحد.