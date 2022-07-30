أسعار المانجو في مصر 2022.. اعرف بكام في سوق العبور

ينتظر الكثير من محبي تناول المانجو، فصل الصيف، ليطرح محصول الفاكهة المحببة لهم في الأسواق، حتى يتمكنوا من شراء الكميات التي يرغبون بها، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت ظهور المحصول الجديد في الأسواق المختلفة، ما جعل محبيها يتساءلون عن أسعار المانجو في مصر 2022.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو في مصر 2022 بأنواعها المختلفة الموجودة في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الخاص به، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار المانجو في مصر 2022.. سوق العبور

- المانجو العويس: وصل سعر كيلو المانجو العويس في سوق العبور إلى ما بين 15 و25 جنيها.

- المانجو الهندي: وصل سعر كيلو المانجو الهندي في سوق العبور إلى سعر 18 جنيها.

- مانجو تيمور: ويتراوح سعر الكيلو من المانجو التيمور في سوق العبور بين 16 و20 جنيها.

- مانجو زبدية: وصل سعر الكيلو الواحد من المانجو الزبدية إلى ما بين 13 و15 جنيها.

- المانجو البلدي: أما بالنسبة لسعر كيلو المانجو البلدي، فيتراوح سعره بين 7 و10 جنيهات.

- مانجو فونس: تراوح سعر كيلو المانجو الفونس بين 15 و20 جنيها.

- مانجو فص: وصل سعر الكيلو الواحد من المانجو الفص إلى قيمة مالية تتراوح بين 30 و45 جنيها.

- مانجو دبشة: وبالنسبة لسعر كيلو المانجو الدبشة، فقد وصل سعره إلى ما بين 12 و15 جنيها.

- مانجو صديقة: ويتراوح سعر الكيلو الواحد من مانجو صديقة بين 16 و19 جنيها.

سعر المانجو السكري والسنارة

- مانجو جولك: أما بالنسبة لسعر الكيلو الواحد من المانجو الجولك، فقد وصل في سوق العبور إلى قيمة مالية تتراوح بين 15 و18 جنيها.

- مانجو سكري: أما بالنسبة لسعر الكيلو الواحد من المانجو السكر، فقد وصل سعره إلى ما بين 14 و20 جنيها.

- مانجو بيض العجل: ويتراوح سعر كيلو المانجو من بيض العجل في سوق العبور بين 12 و16 جنيها.

- مانجو سنارة: أما بالنسبة لمانجو السنارة، فيتراوح سعر الكيلو منها بين 12 و16 جنيها.