شعبة الخضر والفاكهة: انخفاض أسعار المانجا.. والكيلو من 10 إلى 20 جنيها

انتشرت المانجا في الأسواق الفترة الماضية بأسعار مخفضة عن العام الماضي لكثرة المحصول الحالي والاهتمام به، مع إقبال المواطنين على مختلف الأنواع في منافذ البيع.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن محصول المانجا هذا العام أعلى بكثير من العام الماضي الذي كان قليلا فيه بسبب وجود عواصف ترابية وعدم الاعتناء به بشكل جيد، على خلاف العام العالي فقد حافظ المزارعون على الزهر، بيئة خصبة مهيأة لزراعة المانجو.

منافذ بيع المانجا بجميع المحافظات

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى وجود منافذ بيع مخفضة للمواطنين، مثل منفذ «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة المتواجدة بشكل ثابت ومتنقل بجميع محافظات مصر، كما تتواجد أصناف كثيرة بأسواق الجملة بالعبور، مثال العويس والتيمور والزبدية والألفونس وغيرها من الأنواع.

أسعار المانجو

وأضاف النجيب، أن أسعار المانجا في انخفاض لكثرة الإنتاجية، موضحا أن أسعار المانجا العام الماضي تراوحت من 40 إلى 70 جنيها للكيلو، أما هذا العام، فهي تتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

وأكد أن أسعار المانجا ثابتة في جميع الأماكن هذا العام، وأن مصر لم تتأثر من التداعيات السياسية والبيئية المحيطة بها.

ويأمل المواطنون أن تستمر أسعار المانجو منخفضة طوال فصل الصيف، الذي يشتهر بأنواع كثيرة من الفواكه، أشهرها المانجا لشعبيتها الكبيرة بين الناس وجودة طعمها ورخص ثمنها وتوافرها في الأسواق.