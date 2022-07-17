استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالإسماعيلية.. المانجو بـ20 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد استقرار أسعار الخضر والفاكهة والعمل بقائمة الأسعار الجديدة لمدة أسبوع بدءا من اليوم 17 يوليو في أسواق التجزئة بالمحافظة، تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية.

وقال جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة إن أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق بالإسماعيلية شهدت ثبات وإقبال على عمليات البيع والشراء خلال بداية الأسبوع الجاري وعقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

قائمة أسعار الخضروات

وأعلن الطاهر عن قائمة أسعار استرشادية للخضروات للعمل بهآ في أسواق التجزئة بالاسماعيلية، تراوح فيها سعر كيلو طماطم فرز أول من 3.5 : 5 جنيهات، وطماطم فرز ثاني من 2 : 3.5 جنيهات، وطماطم صلصة 1 جنيه.

وبلغ سعر بطاطس قلية من 5 إلى 6.5 جنيهات، وبطاطس قلية نمرة 2 من 3 إلى 5 جنيهات، وبطاطس طبخ من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو فيما شملت أسعار الكوسة من 5 إلى 6.5 جنيهات، والخيار نمرة 2 من 2.5 إلى 4 جنيهات، والجزر نمرة 1 من 5 إلى 6.5 جنيهات، والجزر نمرة 2 من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات، وباذنجان عروس من 3.5 إلى 5 جنيهات، والفلفل حار وفلفل بارد من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية من 6 إلى 8 جنيهات، والبامية من 18 إلى 22 جنيها، والليمون من 18 إلى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وبلغ سعر الشمام والشهد في أسواق الإسماعيلية من 3 إلى 5 جنيهات والعنب الأحمر والأبيض من 8 إلى 12 جنيها، والتفاح بلدي من 10 إلى 12 جنيها، والبطيخ حسب الأحجام من 15 إلى 30 جنيها للواحدة.

وبلغ سعر مانجو سكري بشاير من 20 إلى 25 جنيها، ومانجو صديقة بشاير من 20 إلى 25 جنيها، وتفاح مستورد من 20 إلى 30 جنيها حسب الجودة وبلد المنشأ.