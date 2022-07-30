البيت الأبيض: بايدن أصيب مجددا بفيروس كورونا ولا يشعر بأي أعراض

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لفحص جديد، أظهر إصابته مجددًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

بايدن لا يشعر بأي أعراض

وأكد طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لا يشعر بأي أعراض نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل الإصابة الأولى للرئيس الأمريكي

وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس قبل الماضي إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومواصلة عمله من خلال الفيديو من العزل، فيما تم إجراء مسحة له يوم الأربعاء الماضي، بعد اختفاء أعراض المرض، ليعلن البيت الأبيض عن شفاء كورونا بشكل كامل الأربعاء الماضي قبل أن يتم إعلان اليوم عن مسحة إيجابية له.