البيت الأبيض: لا نعرف كيف انتقلت عدوى كورونا لـ«جو بايدن»

قالت جينيفر بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إننا بحاجة إلى وقت لمعرفة نوع المتحور الذي أصيب به الرئيس، لافتة إلى أن بايدن يحصل على الدواء الرسمي لعلاج فيروس كورونا لمدة 5 أيام بانتظام ثم سيعود إلى الأدوية الطبيعية التي يتناولها بعد ذلك، معقبة: «لا يمكننا أن نعرف كيف انتقلت إليه العدوى».

استعادة الحياة الطبيعية

وأوضحت «بساكي» في مؤتمر صحفي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس بايدن منذ عام ونصف مع تفشى جائحة كوورونا عمل على توفير اللقاح لجميع الأمريكيين واليوم بدأ الناس يستعيدون حياتهم الطبيعة، وتوفرت اللقاحات للجميع.

وطالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض الجميع بالحصول على اللقاح والجرعات المعززة لأنها تخفف من خطر التعرض لأعراض قوية، وبعد الحصول على اللقاح تكون هناك إمكانية للإصابة ولكن الأعراض تكون أقل بكثير من مرحلة ما قبل اللقاح، مؤكدة أن الرئيس يخضع لرعاية صحية مستمرة.