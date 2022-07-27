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البيت الأبيض يعلن شفاء جو بايدن من كورونا: المسحة الأخيرة سلبية

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محمد الليثي
04:40 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
بايدن

بايدن

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، أن المسحة الأخيرة التي أُجريت للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل لها.

إصابة بايدن بـ«كورونا»

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس الماضي إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، ومواصلة عمله من خلال الفيديو من العزل.

اختفاء الأعراض

ووفقًا للطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، فقد اختفت أعراض المرض أمس، ليعلن البيت الأبيض عن شفاء بايدن بشكل كامل.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011