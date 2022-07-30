التضامن: التوسع في منظومة دعم الحماية الاجتماعية لتشمل 5 ملايين أسرة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة بدأت في التوسع بمنظومة الحماية الاجتماعية مع إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2015، إذ جرى إطلاق أول دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة في عام 2015، وقام بدعم 1.7 مليون أسرة، إلا أنه وبعد التكليفات الرئاسية الأخيرة فسيصل عدد الأسر المستفيدة لـ5 ملايين أسرة.

ميزانية 25 مليار جنيه لدعم 5 ملايين أسرة

وأضافت «صابرين»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الميزانية التي جرى رصدها في عام 2015 خصصت لدعم 1.7 مليون أسرة، وبلغ حجم الدعم المقدم لهم إلى 3.7 مليار جنيه، وحاليا سيصل المبلغ المخصص لدعم الأسر الجديدة «5 ملايين أسرة» إلى 25 مليار جنيه.

ضم أصحاب المعاشات أقل من 500 جنيه لحزم المساعدات

وتابعت: «الدولة لديها قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، وجرى ضم 450 ألف أسرة، وسعت الدولة إلى زيادة المرتبات للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وجرى إدراج الأرامل والمطلقات ومن يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه ضمن حزم المساعدات».

وأوضحت أن البرنامج قام بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بضم 500 ألف أسرة، بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وأشادت بما تقوم به منظمات المجتمع المدني وتدخلاتها المستمرة لإنقاذ مثل تلك الأسر، «فيما يخص الـ9.1 مليون أسرة الجدد، زودنا درجة الاستهداف بمساعدات استثنائية طارئة، وسنوفر لهم الدعم».

وتابعت: «جرى استهداف الأسر وفق خرائط الفقر، واستعنا بالبيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية المختلفة حتى يصل الدعم لمستحقيه، والشروط اللي تخص المنضمين الجدد هي نفس شروط تكافل وكرامة، ولما ندخل معانا مليون أسرة فهنكون بكده غطينا أفقر 20% من سكان مصر، وده إنجاز».