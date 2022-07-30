بعد 26 عاما.. جمال عنايت يغادر برنامج «القاهرة اليوم»: استراحة محارب

أعلن الإعلامي جمال عنايت، رحيله عن برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت، بعد رحلة عمل دامت نحو 26 عامًا، وذلك حسب ما كتب في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

وقال جمال في المنشور: «من حوالي ما يزيد عن 25 عامًا انطلقت شبكة قنوات أوربيت المشفرة، وكانت كلمة مشفرة وقتها توازي ناد خاص لا يلتحق به إلا المحظوظين، وفي ذات اللحظة بدأت العمل في أوربيت مع الصديق والزميل عماد الدين أديب في برنامج مقابلة شخصية، وكنت أقوم بإعداده، وكانت المادة الأولى التي صورت على الإطلاق هو اللقاء مع الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات».

رحلة جمال عنايت إلى القاهرة اليوم

وأضاف «عنايات» أنه والإعلامي عماد أديب انتقلا إلى تقديم أول برنامج توك شو (على الهواء) يتلقى مكالمات المشاهدين مباشرة، وكان وقتها حدثًا غير مسبوق، وتابع: «ترأست تحرير هذا البرنامج لعشر سنوات كاملة على الهواء، واستطاع هذا البرنامج أن يحقق نجاحات غير مسبوقة وما زلت أتصور أن برنامج آخر لم يستطع أن يحققها حتى الآن، في خلال هذه السنوات العشر عهدت إلى إدارة المحطة تقديم أول برنامج (أبعاد)، ولاقى لدى الجمهور وقتها نجاحا كبيرا، وجاءت لحظة قرر فيها الصديق والزميل عماد أديب ترك البرنامج لتعهد إليَ إدارة المحطة بمواصلة تقديم برنامج (على الهوا)، وجدت نفسي وقتها في ورطة حقيقية، لأنه برنامج ناجح وارتبط الناس بمقدمه ارتباطا كبيرا».

وقال «عنايات»، إنه بذل مجهودا كبيرًا جدًا من أجل مواصلة نجاح البرنامج: «وجدته محرقة أكبر للأعصاب، لكن توكلت على الله وعلى مدى سنوات عشر استطعت بتوفيق من الله أن أجعل البرنامج حديث الناس مرة أخرى، ثم توالت أحداث عامة كثيرة، وشرفت بتقديم برنامج (شاهد عيان) لمدة 3 سنوات، وهو وثيقة سياسية وإنسانية غير متكررة».

محطة أخرى في حياة جمال عنايت

انتقل بعدها لمدة عام لمحطة تليفزيون أخرى حتى فوجئ حسب قوله، للمرة الثانية بإتصال هاتفي من إدارة المحطة التي يكن لها كل شكر وتقدير واحترام، باقتراح أن يتولى إعادة تقديم برنامج القاهره اليوم: «يا دي المصيبة هو أنا مكتوب عليا أعمل حاجات غير منطقية»، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت أكثر صعوبة؛ لأن البرنامج ارتبط لمدة 15 عاما باسم الصديق والزميل عمرو أديب، وكان البرنامج الأول والأكثر شهرة».

وقال «عنايات»، إنه على مدار 6 سنوات استطاع أن يغير شكل برنامج أصبح له جمهوره ومتابعيه ومحبيه، معلنا أنه وصل إلى هذه النقطة وآن له أن يستريح قليلًا: «حققت المهمة التي عهد بها إليّ، لذلك فقد تفاهمت مع اإدارة أن أترك برنامج القاهرة اليوم، ولكنها استراحة محارب».

جمال عنايت يختم رحلته في القاهرة اليوم

وختم منشوره بقوله: «أكيد 26 عاما تجعلني مرتبطا بهذه المحطة ومن فيها وأكيد أننا لابد وأن نلتقي إن شاء الله ثانية، كل الشكر فهو أولا للمشاهدين وللزملاء العاملين وللإدارة، دمتم لي أخوة وأصدقاء وإلى لقاء».