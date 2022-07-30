وزير الرياضة: أداء لاعبي مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث يبشر بمستقبل مشرق

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ختام منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، بمشاركة 43 دولة، التي استضافت مصر فعالياتها في الفترة من 24: 31 يوليو الجاري، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

حضر ختام البطولة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري لـ الخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، ومارتن داو مدير التسويق بالاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

إنجاز الخماسي الحديث مكمل لإنجازات الرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن إنجاز الخماسي الحديث اليوم مكمل لإنجازات الرياضة المصرية ونتيجة مجهود كبير مع كل عناصر الرياضة من لجنة أولمبية واتحادات، ويبشر بمستقبل مشرق، مشيرا إلى أن فضية محمد الجندي تؤكد أن مصر لديها جيل واعد في الخماسي الحديث قادر على التتويج بميدالية أولمبية جديدة.

وأضاف: «استضافت مصر 158 بطولة دولية في كل الألعاب، وميدالية الجندي اليوم فخر لنا ومؤشر جيد لـ أولمبياد باريس 2024، ونجح شباب مصر في تحقيق ميداليات بكل الألعاب، وهذا أمر إيجابي لنا وننتظر المزيد من الشباب في المستقبل فهم محور اهتماماتنا».

وأشار إلى أن قدرة مصر على استضافة العديد من الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة بفضل الإمكانيات والخبرات التنظيمية التي تتمتع بها مصر، مقدما الشكر للجنة المنظمة للبطولة على الخروج بها في أفضل صورة.

وشكر وزير الرياضة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على منح مصر شرف استضافة البطولة، كما توجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية على استضافة البطولة.

فضية للجندي عقب حصوله على 1512 نقطة

وجاءت فضية الجندي عقب حصوله على 1512 نقطة، واحتل بطلنا الأوليمبي وشقيق محمد البطل أحمد الجندي العائد من الإصابة المركز الخامس عقب حصوله على 1499 نقطة.

وتوج بالميدالية الذهبية البريطاني جوزيف شونج عقب حصده 1514 نقطة، فيما فاز بالميدالية البرونزية المجري بلازيس زيب بعد حصده لـ 1507 نقاط.

وتمكنت مصر من إحراز ثلاث ميداليات في البطولة حتى الآن، هي ذهبية تتابع السيدات وفضية تتابع الرجال، بالإضافة إلى فضية فردي الرجال لمحمد الجندي.