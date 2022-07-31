حظك اليوم برج السرطان الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتميز بأنه شخصية غامضة لا يمكن التنبؤ بردود أفعالها على الإطلاق، كما أنه يحب قضاء أوقات فراغه برفقة الأصدقاء خارج المنزل، ولا يحب التعامل مع الأشخاص المنافقين والكاذبين، كما أنهم لديهم قدرة كبيرة على إنهاء المسئوليات المسندة غليه في وقت قصير.

ويسعى مولود برج السرطان إلى الوصول للمناصب العليا في عمله، ما يجعله ناجح في حياته بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

سيجلب لك تنافر القمر مع زحل بعض الضغوط سواء مهنية او مالية.. وعليك أن تتماسك وأن تحسن استثمار مواهبك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

بلوتو يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تراجع جيدا كل كلمة قبل أن تنطق بها.

مشاهير برج السرطان

المشاهير العرب الإناث للائي ينتمين إلى برج السرطان هن: نوال الزغبي، غادة عبد الرازق، نرمين الفقي، الملكة نازلي، نهال عنبر، نيكول سابا، دوللي شاهين، شيرين رضا، والمشاهير الذكور يمثلون العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أحمد فلوكس، هاني سلامة، أحمد صلاح حسني، أحمد السعدني.