حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أكّدت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، في توقعاتها على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج السرطان، بضرورة الحذر نظرًا لوجود القمر الجديد في منزلك الثاني، وهذا سوف يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية ذات أهمية بالغة بالنسبة لك، ولهذا عليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسائر.

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، فهناك نصائح من الفلك لموليد برج السرطان، بضرورة الهدوء والتروي والتأني في أقوالك، وذلك حفاظًا على علاقاتك الاجتماعية وأيضا علاقتك مع شريك حياتك أو مع من تحب، وحتى لا تتعرض لأي خسائر.

ومن مشاهير برج السرطان، كلا من الفنانين نيرمين الفقي، ونيكول سابا، ودوللي شاهين، المطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة شيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني.

واليوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات التي تقدمها للمهتمين بمتابعة الفلك وحركة الكواكب، ما يتعلق بـ حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنَّ حظك اليوم على المستوى المهني لبرج السرطان، القمر الجديد في منزلك الثاني، وهذا سوف يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، كشفت «فؤاد» لمواليد برج السرطان اليوم، أن الأفلاك تنصحك بأن تتعامل بهدوء وتتأنى في أقوالك حفاظًا على علاقاتك.