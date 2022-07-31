حظك اليوم برج الميزان الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

العدل والحق والمساواة أهم ما يحرص مولود برج الميزان على تطبيق ونشره بين أفراد المجتمع، فهو لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية مثالية في التعامل مع الآخرين، كما أنه يحرص دائما على الاستماع للآخرين، ويحاول أن يجد حلولا لهذه المشكلات التي يمرون بها، ولا يهدأ حتى يستطيع مساعدتهم، فهذا ما يجد فيه سعادته.

ويحب مولود برج الميزان الاهتمام بالثقافة والقراءة، حتى يستطيع أن يفهم كيفية التعامل مع الأشخاص الآخرين، إذ انه يحاول أن يكسب قلوبهم، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم ومستمر على الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة والتأمل وينفعك ذلك في استنتاج معلومات تفيدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تعلن أخبارك العاطفية ولا خططك وأفكارك.. حاول أن تقتصد في كلامك والزم السرية والكتمان.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه كسول بعض الشيء، كما أنه متردد كثيرا ولا يستطيع أن يتخذ قرار بسهولة، ولكنه يظل يفكر لفترات طويلة حتى يستطيع الوصول إلى القرار الصائب.