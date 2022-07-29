حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت عبيرة فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن مولود برج الميزان يتميز بأنه لديه شخصية رومانسية حالمة، ويستطيع جذب انتباه الجنس الآخر له بسهولة دون أن يفعل أي مجهود، كما أنه مستمع جيد، ويفضل الاستماع لجميع الأشخاص المحيطة به، كما أنه عادل بشكل كبير، ولا يصدر أحكامه على الأشخاص إلا بعد الحصول على أدلة، ويفكر ويبحث بشكل مفصل، ما يجعله يتفهم الأمور بشكل مختلف تماما، ويسعى دائما لبناء علاقات طويلة الأمد، ولا يحب تلك التي يمكن لها أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة.

ويحب مولود برج الميزان أن يتأكد بنفسه من كل شيء حوله، وينتبه للتفاصيل الصغيرة، كما أنه يتجنب التورط في الأمور التي قد تسبب له إزعاج وعدم راحة في حياته، ويبحث مولود هذا البرج دائم عن الحظ اليومي الخاص به.

وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المشروعات وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من رؤساء بالعمل أو زملاء مخلصين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فأن الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يعدانك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب برج الميزان أنه لديه شخصية كسولة بشكل كبير، كما أنه متردد ويواجه الكثير من المشكلات عند اتخذ قرار مصيري.