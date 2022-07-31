تدخل لفض خناقة.. حكاية صاحب كافيه بالمعصرة فقد حياته بسبب شهامته

«كان مخلص شغله ومروح وكأن قلبه حاسس أنه هيفارق الدنيا».. لا تزال الكلمات السابقة هي الحديث على لسان أسرة «حسن حامد»، في العقد الثالث من العمر، المقتول على يد سائق توك توك بالمعصرة جنوب القاهرة، حينما لاحظ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، ونزل من مركبته لفض تلك المشاجرة، ولكن نال من المقولة الشهيرة «ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه» نصيبا بعد أن أقدم سائق التوك توك على طعنه باستخدام مفك.

ما ينوب المخلص إلا الموت

بمجرد نقل حسن إلى المستشفي التي حولته إلى القصر العيني لصعوبة حالته، ومكث تحت الرعاية الطبية 4 أيام، توفي نتيجة إصابة بطعنة المتهم سائق التوك توك، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من استخراج الإجراءات، وتم تشييع جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط.

وتواصلت «الوطن» مع أسرة «حسن.ح»، لمعرفة تفاصيل الواقعة، وكشف ملابسات الجريمة التي أصبحت حديث لسان الكثيرين بمنطقة حدائق حلوان، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

يقول «محمد حامد» شقيق المجني عليه، إن شقيقه لم يكن سائق توك توك بحسب ما تم تداوله، ولكن المجني عليه يعمل صاحب كافيه ويوم الواقعة كان متواجدا برفقتي داخل الكافيه، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وبعد مغادرته للكافيه، بعدها بنصف ساعة، بعض الأشخاص قاموا بالاتصال بي، يبلغوني شقيقي حسن، ملقى على الأسفلت غارقًا في دمائه.

أخويا نزل يفض الخناقة مات

وأضاف شقيق المجني عليه في حديثه: «لما رحت لقيت بعض المتواجدين أبلغوني أن أخوك كان راكب توك توك ومروح، ولاحظ سائق توك توك بيتخانقوا، ولما نزل يفض ما بينهم، واحد منهم طعنوا بمفك في جسمه، وهرب، وبعدما أسرعنا في نقل شقيقي إلى المستشفى، وأبلغنا الأجهزة الأمنية اللي بدورها ألقت القبض على المتهم مرتكب الواقعة».

ولفت إلى أن شقيقه، تزوج 3 مرات، أنجب منهم أولاد، قام بتطليق الأولى، والثانية والثالثة ما زالتا على ذمته، وأن كل ما ورد على لسان المتهم أن شقيقي سائق توك توك، وأنهما تشاجرا على الزبون، عار تمامًا من الصحة، لأن شقيقه لم يعمل على توك توك، طوال حياته، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

محضر بالواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بلاغا من أحد المستشفيات بالمنطقة بوصول شاب مصاب بالضرب بآلة حادة على رأسه ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسن ح ز» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بضربه مفك في الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أن سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.