«الزبون هيركب معايا».. تفاصيل مقتل سائق «توك توك» بضربة مفك في المعصرة

«الزبون هيركب معايا».. بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل زميلة سائق التوك توك بالمعصرة اعترفاته أمام جهات التحقيق، وأضاف المتهم بأنه يعمل سائق «توك توك» في منطقة المعصرة، وأثناء العمل في الشارع وجد زبونا وأثناء الوقوف له وجد المجني عليه يقف أمامه ويأخذ الزبون منه.

وأوضح بأنه حدثت مشادة كلامية وقال للمجني عليه إن الزبون هيركب معايا ولكن المتهم رفض وتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب بالأيدي، وتابع المتهم أنه حاول الدفاع عن نفسه وأخرج مفك من مركبة «التوك توك» قيادته وسدد له طعنه في الرأس، وأشار المتهم إلى أن المفك دخل رأس المجني عليه وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وأنه أخذ «توك توك» قيادته وتمكن من الهرب، وأنه وجد رجال المباحث يلقون القبض عليه ويتهمونه بقتله.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المستشفيات بالمنطقة بوصول شاب مصاب بالضرب بألة حادة على رأسه ووفاته أثناء إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسن ح ز» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بضربه مفك في الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: زميل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أن زميل المجني عليه سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة العرض على النيابة العامة.