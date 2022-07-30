عماد حسين: أكثر من 93 ألف مقترح لـ الحوار الوطني.. وكل الأفكار قابلة للنقاش

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالمسار الذي يسير عليه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، إذ ذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، المسند إليها إدارة الحوار، ذكرت أن كل الأفكار في الحوار الوطني واردة، كما أنها وجهت الدعوة لكل الأجهزة والتنظيمات السياسية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، وكل من لديه رغبة أو مقترح يرسله.

كل وجهات النظر قابلة للنقاش

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويُعرض على «التليفزيون المصري»، أن عدد المقترحات التي وصلت لمجلس أمناء الحوار الوطني حتى الآن تجاوز 93 ألف مقترح، سواء من جهات أو هيئات أو أفراد، موضحًا أن كل وجهات النظر قابلة للنقاش، مؤكدًا أن النقاش في المحور الاجتماعي استغرق منهم وقتا كبيرا لأهمية المحور.

الجلسة المقبلة ستجهز موضوعات المحور الاقتصادي

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه في إطار الجزء المجتمعي يمكن أن تجتمع لجنة للتعليم، لكن عند المناقشة الموضوعية التفصيلية الأمر يختلف، فقضية التعليم تحتاج لتمويل، وبالتالي اللجنة يجب أن تناقش كيف توفر التمويل، موضحا أن الحوار يستطيع مناقشة الأفكار في البعد المجتمعي، والجلسة المقبلة ستكون غاية في الأهمية لأنها ستجهز موضوعات المحور الاقتصادي.