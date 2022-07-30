رئيس حزب العدل: مجلس أمناء الحوار الوطني يضم جميع الأطياف السياسية

أشاد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصداره للقرار الجمهوري الذي حمل رقم 329 لسنة 2022، أمس، والذي يقضي بالإفراج عن 7 من المحبوسين على ذمة قضايا بعد صدور أحكاما قضائية نهائية ضدهم.

إمام: الرئيس السيسي نادى بالحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الحوار الوطني جاء في توقيت مهم للغاية، خاصة في ظل كل الظروف الموجودة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وذلك بعدما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

إمام: خطوات الحوار الوطني التي أجريت حتى الآن جيدة

وواصل: «كافة خطوات الحوار الوطني التي أجريت حتى الآن جيدة، خاصة منذ تشكيل مجلس الأمناء الذي ضم كافة الكتل السياسية، ويسعى مجلس الأمناء للانتهاء من كل اللجان الخاصة بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني».

وأوضح أن ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي خطوة على الطريق الصحيح، بجانب جلسات الحوار الوطني والتي تساهم في الخروج بمخرجات مهمة، وخريطة نحو مستقبل الدولة المدنية الحديثة، والتي جاءت بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين بأحكام نهائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 13 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين 25 يناير لعام 2022.