محمود فوزي: ضياء رشوان يقود جلسات الحوار الوطني إلى التوافق بين الأعضاء

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ جلسة اليوم، امتدت لمدة تتراوح من 5 ساعات إلى 6 ساعات، وناقشت قضايا المحور المجتمعي، وهو محور شائك وقضايا متفرعة ومتعددة، ويوجد تداخل كبير بينها والمحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مناقشات اليوم، كانت شديدة التعمق، مدللا على ذلك بالقضية السكانية التي شهدت نقاشا عميقا، إذ كان هناك نقاش بشأن النظر إليها من الزاوية المجتمعية أو الزاوية الاقتصادية، وكانت هناك آراء وجيهة وحجج علمية.

القضية السكانية مهمة للتنمية

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «هناك اتفاق بين جميع الأعضاء على أن القضية السكانية من القضايا المهمة جدا للتنمية والدولة المصرية، نستغرق وقتا في المناقشات لكنها جادة ومتعمقة، وأظن انها تخرج بمخرجات صلبة يمكن البناء عليها».

وأشاد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالطريقة التي يدير بها الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، الجلسات، مشددًا على أنه يديرها بكثير من الصبر والحكمة وسعة الصدر، إذ يمنح لكل صاحب رأي فرصة للتعبير عن رأيه.

مناقشة الموضوعات والملفات المختلفة في الحوار الوطني

وتابع: «القضية تُطرح من المنسق العام، ومن يرغب في إبداء رأيه يُسمح له بالحديث، على سبيل المثال، ناقشنا المحور المجتمعي، وكانت هناك لجنة داخلية شُكلت من أعضاء المجلس لدراسة ووضع تصورات في المحور المجتمعي، وأعضاء اللجنة الأربعة عرضوا وجهات نظرهم باستفاضة شديدة، وفُتح النقاش وتحدث الجميع، ونبدأ في تصفية القضايا بالتدريج، وفي النهاية يقودنا ضياء رشوان إلى حسم القضايا بالتوافق ولا نلجأ إلى التصويت».

وشدد على أنّ الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، والخلاف في الرأي للود قضية داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، وجميع المشاركين على أرضية وطنية وحريصون على الصالح العام.