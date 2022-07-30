التفاصيل الكاملة للاجتماع الثالث لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي بداية الجلسة ثمَّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.

مجلس الأمناء ينشئ خمس لجان فرعية للمحور المجتمعي

كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي، والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وتم خلال جلسة اليوم مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.

مجلس الأمناء مستمر في الانعقاد لاستكمال تحديد قضايا المحور الاقتصادي يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية، وانعكاس كل منهما على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي وهي التعليم، والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أغسطس الساعة 12 ظهرًا بمقر الأكاديمية وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.