العاهل المغربي يدعو إلى إزالة العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية

قال العاهل المغربي المالك محمد السادس، إن أخطر ما يواجه تنمية بلاده والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة الهادفة لتحقيق أرباح شخصية لأصحابها، وخدمة مصالحهم الخاصة، مشددا على أن ذلك ما يجب محاربته.

ودعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة «عيد العرش»، حكومة بلاده والأوساط السياسية والاقتصادية للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، كما دعا، إلى إزالة العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية.

العاهل المغربي: البلاد عملت على مواجهة الآثار الناجمة عن كورونا

وأكد العاهل المغربي، أنه رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي على البلاد البقاء متفائلة، وأن تركز على نقاط قوة المملكة المغربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الملك محمد السادس، إلى أن التحديات الداخلية والخارجية في بلاده لن ترفع إلا بالجمع بين مقومات الصمود وروح المبادرة.

ودعا العاهل المغربي، إلى إخراج السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن بلاده عملت على مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما دعا الملك محمد السادس، الجميع لتمكين المرأة وحماية حقوقها ولتفعيل المؤسسات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة

وشدد الملك محمد السادس، على ضرورة مشاركة المرأة المغربية في جميع المجالات.

وأضاف ملك المغرب، أن بلاده لن تتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بتعزيز الاقتصاد وتوطيد الاستقرار الاجتماعي.

الملك محمد السادس: المغرب لن يسمح بالإساءة إلى الأشقاء الجزائريين

وقال العاهل المغربي، إن بلاده لن تسمح بالإساءة إلى الأشقاء الجزائريين، موضحا أن المغرب يجمعه مع الجزائر وحدة المصير.

وأضاف الملك محمد السادس، أن هناك من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري ولن يسمح بذلك ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ملك المغرب: نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية

ودعا الملك محمد السادس، مواطنيه للتحلي بقيم حسن الجوار التي تربط بلاده بالأشقاء في الجزائر، قائلا، إن بلاده تتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع البلدين يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين.