الجزائر تستدعي سفيرها في إسبانيا إثر تصريحات حول الصحراء الغربية

أعلنت الجزائر، استدعاء سفيرها في مدريد بإسبانيا، فورا للتشاور، بعد التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء الغربية.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إلى أن قرار استدعاء السفير الجزائري في إسبانيا، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول القضية الصحراوية، وفقا لموقع «النهار» الجزائري.

استدعاء سفير الجزائر بعد تصريحات إسبانية حول الصحراء الغربية

وأوضح البيان، أن السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من تصريحات السلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.

وتابع البيان، بأن الجزائر تستغرب بشدة من الانقلاب المفاجئ لإسبانيا تجاه الملف الصحراوي.

أسباب استعداء سفير الجزائر في إسبانيا

وكانت التصريحات الإسبانية تحمل دعما للمغرب، للمرة الأولى في قضية الصحراء الغربية، في مواجهة جبهة تحرير البوليساريو التي تريد استقلال الصحراء عن المغرب.

وتأخذ الجزائر، موقفا مضادا للرباط في هذه القضية، وفي طريقة تسويتها، في ظل الخلافات الكبيرة بين البلدين على مدار الفترة الماضية.

واعتبرت جبهة تحرير البوليساريو، أن الموقف الإسباني خطأ فادح يجب تصحيحه.