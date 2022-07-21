القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو في الجزائر

أفادت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، بإلقاء السلطات الجزائرية القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو، وسلمته إلى تونس، وذلك بعد محاولات سابقة لمدير المخابرات التونسي السابق للهرب من تونس في ظل كونه محل «تتبعات قضائية».

وسائل إعلام تونسية: القبض على رئيس المخابرات السابق أثناء محاولته اجتياز الحدود

وأكدت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر رسمي من وزارة الداخلية أن مصالح الأمن الجزائرية، ألقت القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة التونسية (المخابرات التونسية) لزهر لونقو أثناء محاولته اجتياز الحدود ودخول الجزائر.

وقال موقع موزاييك التونسي، إن مصدرًا من وزارة الداخلية أكد تسليم المعني للسلطات التونسية، من طرف السُلطات الجزائرية، كونه محل عدة تتبعات قضائية.

يذكر أن "لونقو" كان قد أحيل على التقاعد الإجباري، بعدما شغل منصب مدير عام المصالح المختصة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.

محاولات هرب سابقة لرئيس المخابرات التونسية السابق

كان لزهر لونقو قد حاول الهروب من تونس إلى فرنسا على متن يخت بعد منعه من قبل السلطات التونسية يوم 9 مارس الماضي من السفر من مطار تونس قرطاج نحو فرنسا.

ويتهم لزهر لونقو بعلاقات مشبوهة مع عدة أطراف سياسية ورجال أعمال تونسيين، بعدما استغل منصبه على رأس جهاز الاستخبارات التونسية ليتحوز بعديد الملفات الخطيرة.

وتصف تقارير تونسية لزهر لونقو بالشخصية المقربة من حركة النهضة الإسلامية، وقد كان من بين أهم الشخصيات التي حظيت بثقة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.

وجاء تعيين لزهر لونقو بعد أن تداولت الأوساط السياسية والإعلامية قبلها بثلاثة أشهر بعد قرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الدولة الحالي، قيس سعيد، إقالة "لونقو" مطلع يناير 2021، إلا أن رئيس الحكومة وقتها، هشام المشيشي، رفض تلك الإقالة وردَّ عليها بإقالة وزير الداخلية وإرجاع "لونقو" إلى منصبه.