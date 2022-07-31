روسيا تصف رحلات «بيلوسي» إلى تايوان بالمغامرة الخطيرة.. وناسا تنتقد بكين

قالت روسيا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية تعليقا على زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي إلى عدد من الدول الآسيوية، واحتمال زيارتها لجزيرة «تايوان» رغم التحذيرات الصينية، إنها تصف رحلات بيلوسي بالمغامرة العسكرية والسياسية الخطيرة.

وأشارت المتحدثة الروسية، ماريا زاخاروفا عبر «تليجرام»، إلى أن رحلات بيلوسي بين المنام والواقع، مضيفة أن كل ما يحدث في سياسة واشنطن غير ملائم وسريالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، انتقد بيل نيلسون، رئيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة باسم «ناسا»، بكين، على إخفائها بيانات رحلات سفنها الفضائية، مشيرا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن الصين لم تقدم بيانات المسار للسفينة الفضائية «لونج مارش 5 بي» التي عادت إلى الأرض.

نيلسون: الحطام يمكن أن يحمل مخاطر جسيمة تهدد حياة البشر

وأشار نيلسون، إلى أن الحطام يمكن أن يحمل مخاطر جسيمة تهدد حياة البشر وتدمر الممتلكات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهي المرة الثالثة التي تُتهم فيها الصين بعدم التعامل بشكل صحيح مع الحطام الفضائي. وفي 24 يوليو الجاري، أطلقت الصين، الصاروخ «لونج مارش 5 بي» ، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع «محطة الصين الفضائية» قيد الإنشاء.

بقايا الصاروخ الصيني تهوي في المحيط الهندي

وفي وقت سابق، قالت وكالة «ناسا»، إن 80% من سكان الأرض يقعون في دائرة البصمة المدارية للصاروخ الصيني، مما يعني أنه قد يسقط في مناطق مأهولة السكان، فيما أشار خبراء صينيون، إلى أن الصاروخ لا يشكل خطرا على الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفجر اليوم الأحد، أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية في تغريدة بموقع «تويتر»، إن بقايا صاروخ صيني ضخم، هوت في مياه المحيط الهندي، فيما قال «مركز الفلك الدولي»، إن الصاروخ سقط شرق المحيط.