البنتاجون تستعد لتأمين زيارة «بيلوسي» المحتملة لتايوان.. والأخيرة تتكتم

كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لاحتمال قيام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان وسط تحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من جانب الصين من قيامها بمثل هذه الزيارة، فيما تكتمت بيلوسي على تفاصيل رحلتها التي بدأت أمس.

بيلوسي تتكتم حول زيارتها الآسيوية لدوافع أمنية

وأكدت الصحيفة أن نانسي بيلوسي التي تحتل ثالث أعلى منصب في السلطات الأمريكية، امتنعت حتى الآن عن توضيح ما إذا كانت تنوي زيارة تايوان خلال رحلتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأرجعت ذلك إلى دوافع أمنية، لكن رغم ذلك فإن البنتاجون يتخذ استعداده تحسبا لاحتمال قيامها بالزيارة.

وأضافت الصحيفة: «إذا سارت رحلة رئيس النواب الأمريكي حسب الخطة، فإنها ستسافر إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أمريكية، ورجحت أن تتوجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية هذا الأسبوع.

الجيش الأمريكي يسمح لطائراته بحمل أكبر كمية ذخيرة

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي يخشى من أن تبدأ الصين تجارب صاروخية في المياه القريبة من تايوان، وأنه تم السماح للطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق في المنطقة بحمل أكبر كمية من الذخيرة.

ولم تقدم الصحيفة أية إيضاحات إضافية حول الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الأمريكي على وجه التحديد فيما يتعلق بزيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان.

وكان مصدر اطلع على برنامج رحلة بيلوسي إلى آسيا، قال لوسائل إعلام أمريكية: «إنها ستشمل كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا»، لافتا إلى أن رحلتها إلى تايوان مدرجة على الجدول على أنها «tentative، أي غير مؤكدة».

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد كشفت أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ردا على زيارة نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان.