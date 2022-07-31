إسبانيا تطالب الوزراء والمسؤولين بالتخلي عن «الكرافتة» لتوفير الطاقة

تشهد أسبانيا موجات حارة شديدة في الفترة الراهنة بما ينعكس على تزايد الإقبال على شراء أجهز تبريد الهواء، وما يستدعي استهلاك مزيد من الطاقة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نقص في الوقود والطاقة والغذاء.

وطلب رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانتشيث» من وزرائه والمسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، عدم ارتداء رابطات العنق «الكرافتة» والاسترخاء في أوقات الذروة التي تتعرض فيها البلاد لموجات الحر، وفقا لشبكة أخبار روسيا.

وقال «سانتشيث» في مؤتمر صحفي: «أريد من الجميع أن يلاحظوا معي أنني لا أرتدي رابطة عنق، هذا يعني أننا يمكننا جميعاً التوفير من استهلاك الطاقة».

موجات الحر في الصيف تضغط على أنظمة الطاقة في أوروبا

جدير بالذكر أن موجات الحر في الصيف تضغط على أنظمة الطاقة في أوروبا، ويتطلب ذلك حملة لتوفير الغاز في حال أدت الحرب في أوكرانيا وروسيا إلى مزيد من الخفض في إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.

إجراءات طارئة لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة

وأكد أيضا رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانتشيث» أن حكومته ستتخذ إجراءات طارئة في الأسبوع المقبل لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة.

وعن الفترة الحالية قال «سانتشيث»: «لقد طلبت من الوزراء وجميع الموظفين العموميين، وأود أن أطلب من موظفي القطاع الخاص أيضاً إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك أصلاً، ألا يضعوا رابطة عنق عندما لا يكون ذلك ضرورياً لأننا بهذه الطريقة سنتصدى لمسألة توفير الطاقة التي لها قدر كبير من الأهمية في بلدنا».