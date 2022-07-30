إسبانيا تعلن عن ثاني حالة وفاة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن ثاني حالة وفاة بفيروس جدري القرود، بعد يوم واحد من إعلان ما يعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي في أوروبا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

إسبانيا تعلن ثاني وفاة بفيروس جدري القرود

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير، دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية، إن من بين 3750 مريضا جرى نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الجمعة، أول وفاة لمريض مصاب بهذا الفيروس، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها.

فيروس جدري القرود

وفي البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عاما مصابا بفيروس جدري القرود، الخميس، في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى.

وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي «من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس»، وما زالت الوفيات المرتبطة بالفيروس منخفضة للغاية.