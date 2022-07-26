القبض على المتهم بإحراق غابات بورجوس في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية القبض على المتهم بالتسبب في حرائق غابات بورجوس في شمال البلاد، حسب ما أفاد موقع قناة العربية الإخبارية منذ قليل.

حرائق متعمدة

وكانت الحرائق نشبت في غابات بورغوس، أمس، رغم هدوء الرياح وعدم وجود أية عوامل طبيعية تساعد على اندلاع حرائق الغابات، وهو الأمر الذي علقت عليه السلطات الإسبانية بأنّها تحقق في السبب وراء عودة الحرائق مرة أخرى، مرجحة أن يكون الأمر تم بشكل متعمد من قبل بعض الأشخاص.

موجة حارة تضرب أوروبا

وضربت أوروبا الغربية موجة حارة تخطت الـ40 درجة مئوية، ووصلت في بعض البلاد إلى 46، ما تسبب في نشوب حرائق في بعض الغابات، إضافة إلى وقوع حالات وفاة.