هجوم بطيارة مسيرة على مقر أسطول البحر الأسود الروسي.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص جراء هجوم على ما يبدو بطائرة بدون طيار «درون»، على مقر أسطول البحر الأسود الروسي، في المدينة صباح اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول بـ«شبه جزيرة القرم».

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قال في وقت سابق، في تهنئته بـ«عيد البحرية»، إن البحارة الروس نجحوا في ضمان أمن البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنبءا «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، على «تليجرام»، تدمير مستودعين ذخيرة ميدانيين للقوات الروسية ونحو 20 عربة قتال مصفحة في عدة جبهات.

القوات الروسية تقصف «ميكولايف».. وتستهدف محيط مدينة «خاركيف» الأوكرانية

بدورها، قصفت القوات الروسية، مدينة «ميكولايف» الواقعة جنوبي البلاد، ما أسفر إلحاق أضرار بمنازل سكنية. وامس السبت، لقى مدني مصرعه وأصيب 6 آخرين في قصف روسي للمدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال عمدة «خاركيف»، إيهور تيريكوف، إن قصفا صاروخيا استهدف محيط المدينة الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن توسيع جزيرة الحصون في «بطرسبورج» يتسم بأهمية تاريخية، فيما أشارت رئيسة مكتب مشروع إنشاء مجمع سياحي في المنطقة، كسينيا شويجو، إلى أن بوتين، وصف المشروع بالمفيد لتطوير «كرونشتادت»، وبالمهم من جانب ترميم الحصون التاريخية.