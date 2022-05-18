آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. سقوط مدينة ماريوبول بيد الروس

تضمنت آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، سقوط مدينة ماريوبول بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهجوم الروسي المستمر عليها، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن مهمته القتالية في الميناء المحاصر قد انتهت، أكثر من أي مدينة أوكرانية أخرى، وشملت آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية أنّ مدينة ماريوبول أصبحت ترمز إلى الوحشية الشرسة للهجوم الروسي وعناد المقاومة الأوكرانية، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وجاءت أبرز آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية بتصريح أدلى به زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث قال أنّهم سيحاكمون المقاتلين المستسلمين في آزوفستال، وألقى جنود في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية أسلحتهم واحتجزوا أكثر من 260 روسيًا، بعد أشهر من القتال، من جهته دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحفاظ على أرواح المقاتلين، بينما ضغطت أوكرانيا من أجل تبادل الأسرى.

وأشارت مصادر أوكرانية إلى أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو مستعد للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بعد الاستسلام الواضح لآخر القوات الأوكرانية المتحصنة في مصانع الصلب الضخمة.

طلب الانضمام للناتو

وأعلن الجانبان، أمس الثلاثاء، أن محادثات السلام بين الوفدين الروسي والأوكراني علقت، ومن جهته أعلن «الناتو» أنّ السويد وفنلندا تقدمتا رسميًا للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي ، حسبما قال البلدان، ووضعت تركيا مطالبا للحصول على موافقتها، وقال مسؤولون بولنديون إنهم يجتمعون مع متعاقدين عسكريين على أمل تعزيز القدرات العسكرية لوارسو.

وقدمت واشنطن مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة الجيش الأوكراني ولاجئيه في مجلس الشيوخ، قبل إقرار القانون المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وناقشت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فكرة تعريفة الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، في حين دعت وزيرة الخزانة جانيت يلين أوروبا والمجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لأوكرانيا.