آخر أخبار حرب أوكرانيا وروسيا.. تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني

أحداث متسارعة تشهدها آخر أخبار حرب أوكرانيا وروسيا، في الشهر الثاني على الصراع المندلع بين الجارتين، وكانت موسكو أعلنت، اليوم الاثنين، أنّها دمرت العديد من أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وقالت إنّها تشير على ما يبدو إلى دفعة متجددة لكسب التفوق الجوي والتخلص من الأسلحة التي وصفتها كييف، بأنّها حاسمة قبل هجوم جديد واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

آخر أخبار حرب أوكرانيا وروسيا

وفي آخر أخبار حرب أوكرانيا وروسيا، كانت «الجارديان» البريطانية، أفادت بأنّ موسكو زعمت اليوم أنّها ضربت 4 قاذفات S-300 قدمتها دولة أوروبية لم تذكر اسمها، ومنحت سلوفاكيا مثل هذا النظام لأوكرانيا الأسبوع الماضي، لكنها تنفي تدميره، كانت أبلغت روسيا في السابق عن ضربتين على أنظمة مماثلة في أماكن أخرى.

تدمير وتسوية المدن الأوكرانية بالأرض

ويشار إلى أنّ غزو موسكو الأولي توقف على عدة جبهات حيث واجه مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية التي منعت الروس من الاستيلاء على العاصمة ومدن أخرى، ويذكر أنّ الفشل في السيطرة الكاملة على سماء أوكرانيا قد أدّى إلى إعاقة قدرة موسكو على توفير غطاء جوي للقوات على الأرض، ما حد من تقدمهم ومن المحتمل أن يعرضهم لخسائر أكبر، مع إحباط هجومها في أجزاء كثيرة من البلاد.

كانت القوات الروسية اعتمدت بشكل متزايد على قصف المدن، وتسببت الحرب في تسوية العديد من المناطق الحضرية بالأرض وقتلت الآلاف وتركت روسيا معزولة سياسيا واقتصاديا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع ؛ بما في ذلك مذبحة في بلدة بوتشا ، بالإضافة إلى الضربات الجوية على المستشفيات وهجوم صاروخي قتل ما لا يقل عن 57 شخصًا في إحدى محطات القطار.