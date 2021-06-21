فحص 1574 مواطنًا بجنوب سيناء ضمن قافلة الأزهر المجانية

أجرت القافلة الطبية المجانية التابعة للأزهر الشريف، التي انطلقت بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء، الكشف الطبي على 1574 مواطنًا خلال يومين، داخل العيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزرة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة الطبية التابعة للأزهر الشريف، أجرت الكشف الطبي على 1574 مواطنًا من كافة مدن ووديان المحافظة داخل العيادات الخارجية والداخلية بمستشفى أبورديس المركزي، كما أجرت القافلة 13 عملية جراحية مختلفة، و112 تحليلًا طبيًا مختلفًا، وإجراء الأشعة المقطعية، والعادية، وسونار، وأشعة الايكو لـ69 مريضًا.

وأوضح وكيل وكالة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن القافلة المجانية تضم أكثر من 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، وهي: «المخ والأعصاب، الأطفال، الصدر، المسالك البولية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأسنان، الأوعية الدموية، جراحة العيون، الجلدية، أنف وأذن، العظام، الباطنة»؛ لتوقيع الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى من كافة مدن المحافظة.

وأكد «رخا» أن القافلة شهدت توافد المئات من أهالي مدن ووديان محافظة جنوب سيناء وليس أهالى مدينة أبورديس فقط، لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفى، لافتًا إلى أن أعمال القافلة بالمستشفى مستمر حتى يوم الخميس المقبل؛ لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من مواطني المحافظة.