«الصحة» تنشر خريطة القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، ببعض المحافظات، اليوم الخميس، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجانا بها.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وحددت الوزارة في تقرير رسمي لها التخصصات الطبية المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية، وهي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أماكن القوافل الطبيبة، كالتالي:

- أبو سعاد الصغري، مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

- المطاعية - مركز البياضية بمحافظة الأقصر.

- سلامة حجازي - مركز الحمام بمحافظة مطروح.

- الفوزة - مركز إدفو شرق بمحافظة أسوان.

- كفر داور - مركز السادات بمحافظة المنوفية.

- دخميس - مركز المحلة أول بمحافظة الغربية.

أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، المشاركة في القوافل الطبية، وضرورة الالتزام عند النزول باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر، لضمان وصولها إلى جميع المناطق النائية بمحافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة أن القوافل الطبية مزودة بصيدليات لصرف الأدوية وإحالة الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الطبي إلى أقرب مستشفى من المواطن، تابعة للوزارة.

وطالبت الوزارة، المواطنين بالتواصل من خلال الخط الساخن لمعرفة أماكن وخريطة القوافل الطبية للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتلقي التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة والرد عليها .