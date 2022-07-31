سواريش يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن «ميكيسوني» بعد التعادل مع المقاولون

طالب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني، بعدما حصل اللاعب على فرصة المشاركة خلال المباريات السابقة عقب عودته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ولم يقدم المستوى المطلوب.

وكشف مصدر داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن «سواريش» أعرب عن غضبه من مستوى بعض اللاعبين عقب مباراة المقاولون العرب، وطلب من إدارة الأهلي ضرورة الاستغناء عن ميكيسوني، بعدما اختبره في آخر مباراتين.

وانتقد المدرب البرتغالي، المستوى الذي ظهر به ميكيسوني في مباريات الأهلي الأخيرة، وقام بضمه إلى قائمة الراحلين عن صفوف الفريق، للتعاقد مع لاعب أجنبي بديل.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا