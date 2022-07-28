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11 إصابة في الأهلي تضع سواريش في ورطة وتشعل حدة الصراع على الدوري

كتب:

علي سمير
12:43 م | الخميس 28 يوليو 2022
سواريش

سواريش

واصلت الإصابات مطاردة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد سقوط لاعبين جديدين خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وارتفع عدد لاعبي الأهلي المصابين لـ11، بعد سقوط الشناوي وأيمن أشرف في مباراة أمس أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز، حيث يعاني الشناوي من كدمة في الوجه، في الوقت الذي تعرض أيمن أشرف لكدمة بسيطة في اليد، وفقًا لتشخيص الجهاز الطبي.

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