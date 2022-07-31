زيلينسكي: حصاد أوكرانيا من الحبوب قد ينخفض لنصف الكمية المعتادة العام الجاري

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف المعتاد هذا العام، بسبب الغزو الروسي، وفقا لنبا عاجل لشبكة «سي إن بي سي» العربية.

زيلنسكي: هدفنا منع أزمة الغذاء العالمية

وغرد «زيلينسكي»، على موقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «هدفنا الرئيسي هو منع أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو الروسي، وما تزال الحبوب تجد طريقة لتسليمها».

أزمة الحبوب الأوكرانية بسبب الحرب الروسية

وفي يونيو الماضي، قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن محصول الحبوب في العام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن، فيما بلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن.

وأشار «فيسوتسكي» إلى أن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% هذا العام.

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