زيلينسكي: قصف سجن في أوكرانيا جريمة حرب روسية متعمدة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قصف سجن في أوكرانيا جريمة حرب روسية متعمدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، السفير سيرجي كيسليتسيا في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي» حول الوضع في بلاده، إلى إضافة المزيد من الصفحات الدموية والمخزية إلى قائمة جرائم الحرب الروسية، التي تُرتكب في أوكرانيا، يوميا، إن لم يكن كل ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.