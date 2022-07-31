مطار مرسى مطروح يستقبل 5 طائرات شارتر من أوروبا أسبوعيا.. مزارات أثرية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن السياحة الأجنبية تنتعش خلال هذه الأيام من خلال استقبال وفود سياحية عبر مطار مرسى مطروح، وذلك من مختلف الدول الأوروبية، للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة، خاصة في ظل الطقس اللطيف الذى يميز سواحل البحر المتوسط.

استقبال السائحين في مطار مرسى مطروح

وأضاف المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، أن مطار مرسى مطروح يستقبل أسبوعياً 5 طائرات شارتر، أغلبها من دولتي إيطاليا وبولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ويجري استقبال السائحين بالورود وتسليمهم منشورات مترجمة بعدة لغات عن أهم المعالم السياحية والأثرية على مستوى محافظة مطروح، ويتم التنسيق مع شركات النقل السياحي لنقلهم وتسكينهم بالفنادق المجهزة شرق وغرب مطروح.

رحلات مصر للطيران

وأشار المحافظ إلى أن مطار مرسى مطروح يستقبل رحلات عبر شركة «مصر للطيران» على مدار موسم الصيف من مطار القاهرة الدولي، في ظل الإقبال على المصيف وشواطئ مطروح، مما يختصر الوقت من 5 ساعات بالسيارة إلى ساعة واحدة فقط بالطائرة، لافتا إلى أن العديد من المشاهير يأتون لزيارة مطروح، وآخرهم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

أهم المعالم السياحية بمطروح

وتشتهر مرسي مطروح بالعديد من الأماكن السياحية التي يحرص الزائرون المصريون والأجانب على زيارتها، من بينها حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة، ومتحف روميل، ومتحف آثار مطروح، وفقا لمدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح صباح توفيق في حديثها لـ«الوطن»..

كما توجد بعض المعالم السياحية في سيوة عين كليوباترا وجبل الموتي وقلعة شالي، وبئر واحد ومتحف البيت السيوي، ومتحف العلمين الحربي، فضلا عن الاستمتاع بأجمل الشواطئ بمرسي مطروح ذات الألوان الفيروزية والرمال البيضاء وزيارة كهوف الملح.