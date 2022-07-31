كريس روك في أول ظهور بعد اعتذار ويل سميث: الجميع يحاول أن يكون ضحية

في أول عرض كوميدي للممثل كريس روك، بعد نشر ويل سميث مقطع فيديو جديد يعتذر فيه عن صفعه في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، ومازح الممثل الكوميدي جمهوره عن الصفعة، لكنه لم يتطرق إلى اعتذار «سميث» خلال العرض، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

بعد ساعات من اعتذار ويل سميث في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عن صفعه للممثل الكوميدي على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مارس الماضي، صعد «روك»، على خشبة المسرح في مسرح فوكس في أتلانتا، لتقديم عرض «ستاند آب كوميدي».

كريس روك: تعرضت للصفع وذهبت للعمل في اليوم التالي

وقال الممثل الكوميدي خلال العرض، «الجميع يحاول أن يكون ضحية»، متابعا: «إذا ادعى الجميع أنهم ضحية، فلن يسمع أحد الضحايا الحقيقيين، حتى أنني تعرضت للصفع من قبل سميث وذهبت للعمل في اليوم التالي، لدي أطفال».

وأضاف روك خلال العرض، الذي يعد واحدًا من عدة عروض يقدمها في مسرح فوكس، «أي شخص يقول الكلمات مؤلمة لم يتعرض لكمات في وجهه».

ويل سميث يعتذر لـ كريس روك: تصرفي كان غير مقبول

ونشر، ويل سميث اعتذارا لـ كريس روك في مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «سأقول لك يا كريس أعتذر لك كان تصرفي غير مقبول، وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للحديث»، وكشف الممثل الأمريكي عن تلقيه رسالة مفادها بأن «روك» ليس مستعدًا للتحدث، وأنه سيتواصل معه عندما يكون مستعدا.

في حفل توزيع جوائز أوسكار، 27 مارس الماضي، قبل فوزه بجائزة أفضل ممثل، صعد ويل سميث على خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بعد أن أثار نكتة حول رأس زوجة «سميث» جادا بينكيت سميث، وأبدى الممثل الأمريكي الذي استقال لاحقًا من الأكاديمية ومُنع من حضور احتفالاتهم لمدة 10 سنوات، قال في بيانه: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس».