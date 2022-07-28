كريس روك يتحدث لأول مرة عن صفعة ويل سميث بالأوسكار: أنا لست ضحية

للمرة الأولى يخرج الممثل الكوميدي كريس روك عن صمته فيما يتعلق بالصفعة التي تلقاها على الهواء مباشرة من الممثل ويل سميث، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، بمارس الماضي، إذ قال إنه ليس ضحية، وذلك أثناء عرض كوميدي حديث في مركز الفنون بولاية نيوجيرسي، ضمن الجولة التي يقوم بها مع كيفين هارت.

وقال كريس روك خلال عرض الـ «ستاند آب كوميدي» الذي قدمه أمام الجمهور، «أي شخص يقول الكلمات مؤلمة لم يتعرض للكم في وجهه»، وأضاف في وقت لاحق من العرض ساخرا: «أنا لست ضحية، نعم هذا الأمر يؤلم أيها اللعين، لكنني تخلصت من هذا القرف وذهبت إلى العمل في اليوم التالي، أنا لا أذهب إلى المستشفى من أجل أمر صغير»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

القصة الكاملة لصفعة ويل سميث لـ كريس روك

كان «روك» يقدم جائزة أفضل فئة وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، مارس الماضي، عندما آثار غضب ويل سميث من خلال المزاح حول رأس جادا بينكيت سميث الأصلع، ورد «سميث» بالصعود إلى المسرح وصفع «روك» على وجهه، ثم عاد إلى مقعده، وصرخ عاليا: «ابقي اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين».

ويل سميث يستقيل من أكاديمية «أوسكار» بسبب كريس روك

وردا على ذلك، منعت الأكاديمية «سميث» من عضويتها لمدة 10 سنوات بسبب الصفعة، وأعلن النجم الأمريكي استقالته في بيان: «قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير العالمية في المنزل، لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصة الاحتفال والاحتفاء بعملهم الاستثنائي».

وأضاف «سميث»: «التغيير يستغرق وقتًا وأنا ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح للعنف مرة أخرى بتجاوز العقل».