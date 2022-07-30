ويل سميث يعتذر لـ كريس روك بعد 4 أشهر من ضربه على مسرح «أوسكار»

اعتذر الفنان الأميركي العالمي، ويل سميث، للفنان كريس روك، وذلك بسبب صفعه له على وجهه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في شهر مارس الماضي، في واقعة أثارت غضب الرأي العام بسبب غرابتها.

ونشر ويل سميث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقدم فيه الاعتذار لكريس روك ووالدته وعائلته ومحبيه.

اعتذر وأجاب عن أسئلة جمهوره

وبدأ فيديو الاعتذار برسالة مكتوبة جاء فيها «على مدار الأشهر القليلة الماضية، فكرت كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها»، ثم ظهر ويل سيمث يعتذر خلال الفيديو وأجاب عن أسئلة جمهوره.

وأشار سميث إلى أنه شعر بالضبابية في تلك اللحظة وكان كل شيء غامض بالنسبة له مضيفًا: «لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي».

رسالة من ويل سميث لكريس روك

ووجه ويل سميث رسالة لكريس روك قال فيها: «أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث».

وكان ويل سميث قد اعتدى بالضرب على مقدم حفل جوائز الأوسكار جريس روك وسبه، وذلك بعد سخرية الأخير من زوجته جادا سميث.