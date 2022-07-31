نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس.. سجل الآن للحصول عليها

أقل من 7 أيام تفصل طلاب الثانوية العامة 2022، عن الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن النتيجة سيتم إعلانها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، الذي سيبدأ غدًا الإثنين، وبناء عليه، ستصبح نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس متاحة بعد أيام، ويمكن للطلاب التسجيل عبر «الوطن» للحصول عليها.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس متاحة بعد أيام

ومع اقتراب موعده إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، تزداد عمليات البحث المستمرة من خلال محرك جوجل، عن الراوبط الخاصة التي سُتعلن من خلالها النتيجة، في ظل حالة كبيرة من الترقب والقلق من جانب الطلاب وذويهم، خاصة بعد إعلان عدد كبير من الكليات المختلفة، عن بدء امتحانات القدرات الخاصة المرتبطة بالالتحاق بالكليات للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

وحرصًا على توفير ما يبحث عنه القراء والمتابعون بشكل يومي ودائم، نستعرض من السطور التالية، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن للطالب التسجيل الآن عبر بوابة «الوطن»، وذلك بجميع المحافظات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة موقع الوطن، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية.

- يدخل الطالب جميع البيانات الخاصة به عبر رابط النتيجة، وتتمثل في التالي:

- الاسم الرباعي للطالب.

- رقم الجلوس.

- الشعبة.

- المحافظة .

- البريد الإلكتروني الخاص به.

- رقم التليفون الخاص به.

- وبعد الانتهاء يضغط الطالب على تسجيل، ثم ينتظر النتيجة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت مؤخرا أن موعد ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.