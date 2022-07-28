نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل اسمك ورقم الجلوس «رابط شغال»

ترقب كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة٢٠٢٢، إذ يتطلع الكثيرون إلى معرفة الدرجات التي حصدوها بعد عام كامل من الدراسة والمذاكرة، للالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغبون في التقدم لها.

ومن منطلق ذلك، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، وكيفية الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وعلى الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ اتباع الخطوات التالية، إذ تحرص بوابة «الوطن» على توفير النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للطلاب كل عام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها فور ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

- على الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ الدخول على الرابط الذي تخصصه بوابة «الوطن»، من خلال الضغط هنا.

- تظهر للطالب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب عليه أن يدخل المطلوب منها بها، والتي تشمل ما يلي:

1- اسم الطالب الرباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمية بقسميها أو أدبية.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة التابع لها الطالب.

عقب الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة يجرى الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل» حتى تظهر أمامه النتيجة فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي في بيانها.