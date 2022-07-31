آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. النتائج جاهزة بنسبة 95%

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث جوجل، عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، وتستعد الكنترولات خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعداد وتجهيز نتائج الثانوية العامة، حيث جارٍ إعداد أسماء أوائل الشعبتين العلمية والأدبية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة القائمين على إعداد النتائج.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. التصحيح أنتهي

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، تكمن في الانتهاء من 95% من إعداد وتجهيز النتائج، حيث جرى تصحيح جميع المواد ومراجعتها، ورصد الدرجات، موضحا أنّ جميع أعمال التصحيح سارت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال تجهيز النتائج.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. جاري تجهيز النتائج

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، تكمن في أنّه لا يوجد أي طالب حصل على الدرجة النهائية 410 بنسبة 100%، وجار إعداد النتائج في شكلها النهائي بعد انتهاء جميع المراجعات، موضحا أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، وأنّ الجميع يعمل على خروج نتائج الثانوية العامة بشكل مناسب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وأضاف المصدر، أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المفترض أن تعلن النتيجة الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس المقبل، منوها بأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب في النتائج، وأنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يعتمد نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.

كورونا لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأشار المصدر، إلى أنّ جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين القائمين على إعداد النتائج، بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.