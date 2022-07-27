نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط.. أسرع رابط للحصول عليها

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، بات من أكثر عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل، خلال الساعات الأخيرة، من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، وبداية عمليات تصحيح البابل شيت، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمركز القومي للامتحانات.

وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت سابق، بأن امتحانات الثانوية العامة تصحح بشكل إلكتروني، لضمان مبدأ العدالة، لعدم دخول أي أيدي بشرية في عمليات التصحيح.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

أوضح وزير التعليم، أن تلك الخطوة تهدف إلى تجنب حدوث أي أخطاء، وليحصل كل طالب على لدرجات التي يستحقها، وفقًا لإجابته في الورقية الامتحانية «بابل شيت»، لافتا إلى أن ظهور النتيجة، سيكون في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، وأنه سيعتمدها فور ظهورها.

وفي إطار الدور الخدمي الذي تقدمه «الوطن»، أتاحت نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، عبر موقعها الإلكتروني، لتسهيل حصول الطلاب على نتيجتهم فور ظهورها، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على نتيجة الثانوية العامة (هنا).

- إدخال الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الشعبة «أدبي أو علمي».

- إدخال اسم المحافظة التي أدى بها الامتحانات.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص.

- إدخال رقم الموبايل.

- الضغط على «سجل الآن»، لمعرفة النتيجة، فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي.

مواد الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، يتشوق الطلاب لظهورها، لمعرفة مستوى إجاباتهم في المواد التي أدوها، وهي: «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الجغرافيا، الديناميكا، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، التاريخ، الجيولوجيا، التفاضل والتكامل، علم النفس، والجبر والهندسة الفراغية».